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Причин для девальвации гривны нет – министр

31.07.20 12:57 , Интерфакс-Украина
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Основания для влияния на курс гривни отсутствуют, полагает министр финансов Сергей Марченко.

сли у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики", - сказал С.Марченко в эфире телеканала "Прямой".

Он добавил, что вследствие разницы реального курса и заложенного в госбюджет на 2020 год таможня может недовыполнить план по поступлениям, однако это будет компенсировано за счет экономии на обслуживании госдолга. Государственный бюджет на этот год исходит из расчетов среднегодового курса 29,5 грн/долл.

"Да, в бюджете заложен другой курс. Но я не вижу в этом проблемы", - подчеркнул С.Марченко.

МинПром

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