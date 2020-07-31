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Украина обратится в суд, если Иран не выплатит компенсации за Боинг
31.07.20 12:05 , РБК Украина
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Украина готова обращаться в международные суды в случае невыполнения Ираном договоренностей в рамках переговоров о выплате компенсаций в катастрофе МАУ под Тегераном. Вместе с тем Украина надеется на успешность переговорного процесса с иранской делегацией. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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