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По итогам 2020 года экономика Украины упадет на 6% – НБУ

31.07.20 11:52 , Экономическая правда
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Украинская экономика по итогам 2020 года сократится на 6%, однако уже со следующего года ожидается рост на уровне 4%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за июль.

"В свою очередь, инфляция ускорится до 4,7% на конец этого года и также приблизится к среднесрочной цели Национального банка 5% в последующие годы", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что худший период для экономики уже позади. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. Достаточно мягкая монетарная и фискальная политика поддержат экономический рост в последующие годы.

Впрочем, темпы восстановления будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом, в частности, из-за высокого уровня неопределенности относительно распространения коронавируса.

Восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности: наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности, сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в третьем квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню.

Восстановление в экспортных отраслях, в частности, металлургии, произойдет вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. Сельское хозяйство, вероятно, будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают именно от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая из-за худших погодных условий.

Также новые стимулы для развития получает IT-сектор, особенно в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм.

МинПром

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