Немецкая SMS group изготовит для КНР толстолистовой стан с особыми характеристиками

Германский производитель металлургического оборудования SMS group получил заказ от китайской компании Shanxi Taigang Stainless Steel на изготовление толстолистового стана для завода в г. Тайюане, провинция Шаньси.
Особенностью этого стана является его универсальность, дающая возможность выпускать продукцию широкого сортамента и использовать как сверхдлинные, так и укороченные слябы толщиной до 960 мм.
Компания Shanxi Taigang Stainless Steel планирует выпускать на этом оборудовании листовой прокат толщиной от 5 до 120 мм и шириной от 1550 до 4200 мм из углеродистой, низколегированной высокопрочной, легированной, нержавеющей стали и сплавов на основе никеля. Она будет предназначаться для судостроения, мостовых конструкций, резервуаров высокого давления, труб большого диаметра и других целей.
Производственная мощность нового стана составит до 700 тыс. т в год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2022 г.