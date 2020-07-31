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Немецкая SMS group изготовит для КНР толстолистовой стан с особыми характеристиками

31.07.20 11:01 , Металлоснабжение и сбыт
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Германский производитель металлургического оборудования SMS group получил заказ от китайской компании Shanxi Taigang Stainless Steel на изготовление толстолистового стана для завода в г. Тайюане, провинция Шаньси.

Особенностью этого стана является его универсальность, дающая возможность выпускать продукцию широкого сортамента и использовать как сверхдлинные, так и укороченные слябы толщиной до 960 мм.

Компания Shanxi Taigang Stainless Steel планирует выпускать на этом оборудовании листовой прокат толщиной от 5 до 120 мм и шириной от 1550 до 4200 мм из углеродистой, низколегированной высокопрочной, легированной, нержавеющей стали и сплавов на основе никеля. Она будет предназначаться для судостроения, мостовых конструкций, резервуаров высокого давления, труб большого диаметра и других целей.

Производственная мощность нового стана составит до 700 тыс. т в год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2022 г.

МинПром

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