Мотор Сич за полгода получила 600 млн грн прибыли ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно промежуточному финансовому отчету "Мотор Сич" в системе раскрытия информации НКЦБФР, размещенному в четверг, чистый доход за шесть месяцев вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.



Как сообщалось, по итогам января-марта 2020 года чистый убыток предприятия составил 219,59 млн грн, что на 36,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, а чистый доход сократился на 3% - до 2 млрд 50,43 млн грн.



Таким образом, ПАО "Мотор Сич" во втором квартале 2020 года получило чистую прибыль в размере 815,15 млн грн против убытка 267,49 млн грн за тот же период 2019 года, чистый доход вырос на 37,2% - до 2 млрд 678,5 млн грн.



Как сообщалось, в АМКУ 7 июня 2019 года была направлена совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения АМКУ, которому он был также передан для изучения.



По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.



Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.



"Мотор Сич" - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. Предприятие производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран.



Напомним, в мае 2017 года первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что китайская Skyrizon и "Мотор Сич" планируют построить завод в городе Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. По его словам китайская сторона планировала инвестировать 250 млн долл. в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сичи".



Позже глава набсовета, директор по связям с общественностью "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что строительство предприятия в КНР началось в 2016 году, а поэтапный ввод в эксплуатацию начнется в 2018 году. Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик.



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