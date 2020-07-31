Codelco останется государственной компанией Чили Правительство Чили исключило возможность приватизации крупнейшей национальной горнодобывающей компании Codelco, которая занимает первое место в мире по объему производства меди.



С инициативой о продаже компании выступили депутаты чилийского парламента, представляющие партию "Независимый демократический союз". Они предложили использовать полученные от этой операции средства для вывода национальной экономики из кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса.



Компания Codelco была национализирована правительством Сальвадора Альенде в 1971 г. и осталась в государственной собственности даже во времена диктатуры Пиночета. Сегодня компания является крупнейшим донором чилийского госбюджета.



В то же время, нынешний президент Чили Себастьян Пиньера в начале текущего десятилетия предлагал приватизировать Codelco, дабы повысить эффективность и конкурентоспособность компании. Но против этого проекта выступили единым фронтом профсоюзы и политики.



Codelco весьма сильно пострадала от эпидемии коронавируса. Компании пришлось приостановить работу над рядом инвестиционных проектов. Правда, по итогам января-мая она практически не снизила производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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