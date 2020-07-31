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MEPS прогнозирует спад мирового производства нержавейки на 10%

31.07.20 09:47 , МеталлСервис
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Согласно прогнозу MEPS, после 4-летнего последовательного роста производство нержавеющей стали в мире по итогам 2020 года сократится.

Как ожидается, за текущий год металлургические предприятия выплавят 47,2 млн. тонн нержавеющей стали – почти на 10% ниже результата прошлого года.

Замедление обусловлено, в частности, пандемией Covid-19 и мерами, принятыми властями всего мира для ограничения распространения вируса.

В первом квартале 2020 года производство нержавеющей стали снизилось почти на 6%. В период с апреля по июнь ограничения были наиболее строгими, и показатели ухудшились, по оценке MEPS, примерно на 20% по сравнению с теми же тремя месяцами 2019 года.

МинПром

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