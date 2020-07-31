США ввели санкции на поставку металлов в Иран США вводят новые санкции против Ирана, которые направлены на ограничение поставок металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ, говорится заявлении госсекретаря Майка Помпео, об этом сообщает газета "Коммерсант".



В списке 22 металлов и материалов, которые попали под санкции, некоторые марки стали, сплавы алюминия, алюминиевая пудра, бериллиевая бронза и вольфрамовый медный сплав.



"Ядерные, баллистические ракеты и военные программы Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности. Чтобы противостоять этим угрозам, я объявляю о значительном расширении сферы действия санкций, применяемых Госдепартаментом к Ирану в отношении металлов. Сегодня Госдепартамент определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерными, военными или баллистическими ракетными программами Ирана. Те, кто сознательно передают такие материалы в Иран, теперь подлежат наказанию",— говорится в заявлении.



Также М.Помпео отметил, что строительная компания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ее дочерние предприятия находятся под санкциями ООН, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве площадки по обогащению урана в Фордо. "В результате этого статуса КСИР любая известная передача определенных материалов, включая графит или сырье или полуфабрикаты металлов, в Иран или из него для использования в связи со строительным сектором Ирана остается под санкциями",— говорится в заявлении.



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