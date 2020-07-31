Минторг США начал расследование по импорту бесшовных труб из четырех стран Министерство торговли США объявило о начале антидемпингового расследования в отношении бесшовных труб из углеродистой и легированной стали, произведённых металлургическими предприятиями России, Украины, Чехии и Южной Кореи.



В отношении импортных труб из РФ и Кореи также будут проведены компенсационные расследования.



Продукция, попавшая под расследование, соответствует таможенным кодам HTSUS 7304.19.10, 7304.19.50, 7304.31.60, 7304.39.00, 7304.51.50, 7304.59.60 и 7304.59.80. Инициатор - Vallourec Star, LP.



Предполагаемая демпинговая маржа для чешских труб - 50,45- 51,7%, российских - от 41,07% до 273,47%, для корейских - от 114,8% до 131,31%, для украинских - 42,38-42,88%, говорится в заявлении министерства.



По итогам 2019 года импорт бесшовных труб из Украины оценивается в 40,6 млн долл., из РФ - в 39,5 млн долл., из Чехии - в 37,1 млн долл., из Южной Кореи - 24,4 млн долл.



МинПром



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