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Smart Energy заявляет о необоснованном давлении на бизнес группы

31.07.20 08:57
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Компания Smart Energy заявляет о необоснованном давлении на бизнес группы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, вчера сотрудники НАБУ провели обыск в центральном офисе Группы компаний Smart Energy (входит в Смарт-Холдинг), а также в офисе в селе Яхныки (Полтавская обл.). Обыски проводятся на основании решения следственного судьи антикоррупционного суда Хамзина Т.Р. Исходя из текста решения, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в криминальном производстве о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия", о покупке которой заявила Enwell Energy (бывший Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте этого года.

Генеральный директор Smart Energy Сергей Глазунов заявил: "Как мы понимаем, у НАБУ есть некие претензии к должностным лицам Государственной службы геологии и недр и "Аркона Газ-Энергия». НАБУ рассматривает законность получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов несколько лет назад. Enwell Energy купила «Аркону» в марте этого года, соблюдая все законные процедуры, требования украинского законодательства и Лондонской фондовой биржи. Правоохранителям решили получить документы, касающиеся сделки, о чем они сделали предварительный запрос. Не совсем понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонедр, “Арконы” и недавней сделкой. Три года тому мы вообще ничего не знали про “Аркону”. Но мы своевременно уведомили представителей НАБУ, что все документы, как и положено, находятся во владении лондонской Enwell Energy, куда правоохранителям и стоит обращаться. Компании, которые находятся в киевском офисе и в Полтавской области, не являются сторонами сделки. Тем не менее, НАБУ, обладая данной информацией, прибегло к крайней мере – обыскам, которые заблокировали деятельность всей группы. Детективы НАБУ "заблудились в трех соснах" и настойчиво обращаются к третьим лицам, которые не являются владельцами искомых документов".

С.Глазунов отметил, что незаконность данных действий очевидна. "В решении четко указаны документы, которые могут изыматься, а также периметр, где могут проводиться следственные действия. По документам – я сказал выше, им надо было обращаться по другому адресу. А что касается сегодняшних обысков, то они проводятся не только в офисах Enwell Energy (Regal Petroleum), но и в других компаниях, расположенных на том же этаже, которые не имели никакого отношения к покупке "Арконы" и разрешение на проникновение в которые ни один суд не давал. Блокируется их хозяйственная деятельность. Осуществляется давление на британского инвестора. Вот такая "инвестиционная няня". Мы сотрудничаем со следствием, предоставляем всю информацию по первому требованию и не видим необходимости в таких экстраординарных действиях со стороны НАБУ", - сказал он.

Генеральный директор Smart Energy отметил, что компании, которые входят в группу Smart Energy, только за 6 месяцев этого года уплатили в бюджеты всех уровней более полумиллиарда гривен.

МинПром

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