Black Iron сократила срок действия варрантов на покупку акций Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), объявила о решении сократить срок действия варрантов на покупку акций от 29 марта 2019 г. и 5 апреля 2019 года, не уточнив ограничения.



Как говорится в сообщении Black Iron в четверг, варранты были выпущены в связи с приватным размещением юнитов, при этом каждая заявка на покупку акций могла быть исполнена на одну дополнительную обыкновенную акцию компании по цене 0,09 долл. за акцию от 29 марта 2022 г. и 5 апреля 2022 г., в зависимости от обстоятельств.



"На варранты распространяется право компании ускорить дату истечения срока действия варрантов, если обыкновенные акции компании закрываются на уровне $0,15 или выше за акцию в течение более 10 последовательных торговых дней на фондовой бирже Торонто. Компания имеет право ускорить истечение срока действия варрантов до этой даты, которая составляет 30 рабочих дней с даты выпуска пресс-релиза, объявляющего об осуществлении права на ускорение", - отмечается в сообщении.



При этом уточняется, что данный пресс-релиз представляет собой уведомление держателям варрантов о том, что произошло событие ускорения, и компания решила ускорить дату истечения срока действия варрантов. Данное уведомление касается только варрантов от 29 марта 2019 года и 5 апреля 2019 года, но не любых других варрантов, выданных компанией, - констатируется в документе.



Также сообщается, что руководство Black Iron недавно инициировало переговоры с институциональными инвесторами о роялти (при добыче ЖРС – ИФ), которые могли бы внести существенный вклад в финансирование, необходимое для строительства проекта.



"Переговоры с главами соглашения о коммерческих условиях, которые должны быть включены в обязательный контракт для инвестиций с высокой потенциальной стоимостью ~ 60 млн долл в обмен на получение контракта на строительство Шимановского проекта, были положительно заключены с одной компанией и успешно продвигаются со второй. Более подробная информация об этом будет раскрыта в надлежащее время с указанием, что обязательный договор будет заключен только с одной из этих двух компаний, если стороны достигнут соглашения, которая затем возглавит запланированное в будущем строительство проекта", - резюмируется в пресс-релизе.



Как сообщалось, Black Iron объявила о намерении осуществить без посредников частное размещение до 36,54 млн юнитов компании по цене 0,05 канадских долларов (CAD) за штуку на сумму до CAD1,83 млн для реализации проекта строительства предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд. Каждый юнит состоит из одной простой акции и одной трети варранта на покупку акции по цене CAD0,06 за акцию в течение следующих трех лет.



Закрытие предложения остается предметом получения всех разрешений регулирующих органов, включая одобрение Торонтской фондовой биржи.. Ожидалось, что закрытие предложения произойдет 1 мая 2020 года или ранее. В связи с предложением Black Iron может оплачивать сборы за поиск инвесторов в соответствии с правилами и политикой биржи.



В марте-апреле прошлого года компания также осуществила частное размещение на CAD1,59 млн: двумя траншами было продано 26,55 млн юнитов по цене CAD0,06 за штуку. Тогда каждый юнит состоял из одной простой акции и половины варранта на покупку акции по цене CAD0,09 за акцию в течение следующих трех лет.



Тогда с момента публикации новости о частном размещении курс акций Black Iron на Торонтской бирже вырос с CAD0,06 до CAD0,07, в настоящее время они котируются по курсу CAD0,06.



Согласно презентации компании, на 31 марта было выпущено 192 млн акций, 10 млн опционов, 26 млн акций и 5 млн DSU (deferred stock units), а ее капитализация составляла CAD13 млн.



Компания намерена использовать привлеченные от нового размещения средства на продвижение Шимановского железорудного проекта, включая переговоры по обеспечению прав на землю, обсуждение и переговоры по финансированию строительства и как оборотный капитал.



Как сообщалось, Black Iron продолжает переговоры с потенциальными инвесторами, которые проявляют большой интерес к возможности финансирования значительной суммы в размере 452 млн долл, необходимой для строительства первой очереди Шимановского железорудного проекта, в обмен на обеспечение прав на железорудную продукцию в объеме до 4 млн тонн в год.



В пресс-релизе отмечается, до появления COVID-19 потенциальные инвесторы планировали завершить комплексную экспертизу инвестиций путем проведения визитов на объекты проекта, которые в настоящее время приостановлены. Для завершения таких визитов и последующих переговоров по обязательным соглашениям об инвестициях в настоящее время ожидается открытие границ Украины и стран-резидентов инвесторов, однако сроки таких поездок пока неизвестны.



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