Коболев считает идеальным решением разделение Укрнафты Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев видит возможным решением проблемы корпоративного управления ПАО "Укрнафта" в его разделении на частную и государственную часть. Об этом топ-менеджер сообщил в ходе круглого стола Киевской школы экономики, передает Интерфакс-Украина.



"Успех для компании "Укрнафта" с точки зрения корпоративного управления в этой конкретной ситуации, учитывая всю сложность отношений, — это разделение активов: на частную часть и частных акционеров и (государственную часть) и государственных акционеров", — сказал глава НАК.



По его мнению, комбинация частного и государственного капитала в Украине, как правило, не работает.



Топ-менеджер отметил, что это должна быть или частная компания, и тогда никто не должен задавать вопрос, почему частные акционеры зарабатывают на ней деньги, или это должна быть государственная компания, и тогда деньги зарабатывает государство.



"Это было бы идеально. Пока этого не произошло", — констатировал А.Коболев.



В июне 2020 г. А.Коболев заявил о том, что рассчитывает на завершение процесса по разделению активов ПАО "Укрнафта" к концу года.



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