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ОПЗ не смог пока выбрать поставщика сырья

30.07.20 17:39 , enkorr
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АО "Одесский припортовый завод" выполнило решение Хозяйственного суда Одесской области и приостановило конкурс по отбору поставщика давальческого сырья (природного газа). Об этом говорится в сообщении предприятия, передает enkorr.

"ОПЗ вынужден выполнять указанное судебное решение, несмотря на категорическое несогласие с ним", - сказано в сообщении.

На заводе также отметили, что решение суда будут обжаловать в апелляционной инстанции.

Накануне проведения конкурса конкурсной комиссией ОПЗ были отклонены заявки ЧП "ОККО Контракт" и ООО "Сокар Энерджи Украина".

В день проведения конкурса, 22 июля, Хозяйственный суд Одесской области в качестве обеспечительной меры по иску SOCAR, остановил его проведение. Несмотря на это, конкурс состоялся. По результатам аукциона, все три допущенные к конкурсу компании (IBE TRADE CORP, MADDOX SA и ООО "Агро Газ Трейдинг") предоставили одинаковые предложения, из-за чего ОПЗ проведет третий этап отбора - переговоры со всеми претендентами.

В комментарии enkorr компания "Сокар Украина" сообщила, что третий этап - по сути это закрытая переговорная процедура, в рамках которой решения могут приниматься "непрозрачно, субъективно и в режиме строгой конфиденциальности".

ЧП "ОККО", которое правление завода также не допустило до этого конкурса, заявило, что считает решение дискриминационным и намерено обжаловать его в суде.

В январе 2020 года "Одесский припортовый завод" по поручению главы Фонда госимущества объявил конкурс по отбору поставщика газа в объеме 50-60 млн кубометров в месяц на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре этого года.

На данный момент поставщиком газа для ОПЗ является компания "Агро Газ Трейдинг".

МинПром

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