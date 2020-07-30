Промышленники Украины позитивно восприняли создание профильного министерства

Промышленные предприятия Украины положительно восприняли создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом 30 июля заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, находясь на харьковском предприятии "ФЭД", сообщает Укринформ.



"Достаточно позитивно эти сдвиги (создание профильного министерства, - ред.) оценивает отрасль, вся отрасль промышленности. Потому что Украина всегда была мощным игроком, и мы за много лет потеряли темп, поэтому нужно будет его восстанавливать", - сказал глава парламента.



В то же время Д.Разумков констатировал, что стране в следующем году не избежать негативного влияния на экономику, созданного распространением коронавируса.



"В Европе из-за COVID прогнозируемое падение экономики на 9%, на следующий год рост - 6. То есть они не выйдут даже на показатели этого года. И это будет отображаться и на Украине. Потому что мы являемся частью глобальной экономической системы, и кризис будет давить на нас. Но для многих государств кризис стал возможностью развиваться, будем прикладывать максимум усилий, чтобы и для нас это было так", - сказал Разумков.



Как сообщалось, Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.



МинПром

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