Трамп хочет перенести президентские выборы Президент США Дональд Трамп в четверг, 30 июля, высказал предположение, что может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.



"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ), отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать, как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.



При этом, комментируя ситуацию с коронавирусом в мире, Д.Трамп сказал, что в некоторых странах происходит "бедствие", причем многие страны сообщают весьма неточные данные о ходе эпидемии.



Ранее в четверг Д.Трамп также заявлял, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.



В середине мая советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.



"Я не уверен, что могу так или иначе пообещать это, но прямо сейчас план таков (провести выборы в срок - ИФ)", - заявил он изданию в ответ на вопрос, может ли ручаться за проведение президентских выборов в США по графику.



В свою очередь бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником Д.Трампа на выборах 2020 года, обвинял последнего в намерении перенести голосование с целью обеспечить свое переизбрание.



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