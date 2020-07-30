Экономика США за квартал потеряла свыше 2 трлн долл. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года сократился на 32,9%. При этом падение в первом квартале оценивается в 5%. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли США.



Как отмечается в сообщении, сокращение ВВП во втором квартале показало реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были введены карантинные ограничения.



"Полный экономический эффект от пандемии COVID-19 не может быть количественно определен в оценке ВВП за второй квартал 2020 года, поскольку факторы влияния, как правило, включены в исходные данные и не могут быть выделены отдельно", - говорится в сообщении.



По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в долларах США снизился на 34,3%, или 2,15 трлн долл., во втором квартале до уровня 19,41 трлн долл. В первом квартале ВВП сократился на 3,4%, или на 186,3 млрд долл.



Снижение реального ВВП отразилось в снижении расходов на личное потребление, экспорт, инвестиций в личное имущество, инвестиций в нежилые помещения, инвестиции в жилье, а также в государственные и местные органы власти, которые были частично компенсированы ростом расходов федерального правительства.



Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



