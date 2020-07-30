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Экономика США за квартал потеряла свыше 2 трлн долл.

30.07.20 16:28 , РБК Украина
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Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года сократился на 32,9%. При этом падение в первом квартале оценивается в 5%. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли США.

Как отмечается в сообщении, сокращение ВВП во втором квартале показало реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были введены карантинные ограничения.

"Полный экономический эффект от пандемии COVID-19 не может быть количественно определен в оценке ВВП за второй квартал 2020 года, поскольку факторы влияния, как правило, включены в исходные данные и не могут быть выделены отдельно", - говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в долларах США снизился на 34,3%, или 2,15 трлн долл., во втором квартале до уровня 19,41 трлн долл. В первом квартале ВВП сократился на 3,4%, или на 186,3 млрд долл.

Снижение реального ВВП отразилось в снижении расходов на личное потребление, экспорт, инвестиций в личное имущество, инвестиций в нежилые помещения, инвестиции в жилье, а также в государственные и местные органы власти, которые были частично компенсированы ростом расходов федерального правительства.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

МинПром

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