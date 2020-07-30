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ММК имени Ильича завершает крупнейший экологический проект

30.07.20 16:14
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На ММК имени Ильича группы Метинвест завершается один из крупнейших экологических проектов в истории независимой Украины – реконструкция аглофабрики меткомбината. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Для установки программного обеспечения, а также холодной и горячей прокрутки оборудования аспирационной системы цеха на предприятие прибыли итальянские специалисты. Инвестиции группы Метинвест в проект составили более 150 млн долл.

Несмотря на пандемию, группа Метинвест продолжила выполнять ключевой экологический проект: строительно-монтажные работы по установке комплексов новой двухступенчатой очистки аглогазов и зон спекания 12 агломашин цеха агломерации на ММК имени Ильича.

На первой ступени – грубая очистка от пыли с помощью современных итальянских циклонов HURRICLONE. На второй – доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в десять раз.

Установка программного обеспечения была запланирована на первый квартал текущего года, но из-за пандемии коронавируса итальянские специалисты покинули страну еще в начале весны, не установив все необходимое для дальнейшей отладки оборудование.

На сегодняшний день, благодаря послаблению карантинных мер, итальянские специалисты смогли приступить к завершению проекта. Как отметил инженер отдела обслуживания клиентов TERMOKIMIK CORPORATION S.p.A Андреа Фонтолан, осталось установить программное обеспечение, проверить соответствие монтажа технической документации и выполнить пуско-наладку в ходе которой устранить возможные замечания к работе оборудования.

"Более семи лет продолжается экологическая модернизация аглофабрики нашего предприятия. За этот период с нуля выстроен современный и эффективный аспирационный комплекс. И на сегодняшний день итальянские специалисты добавляют последние штрихи в этот крупный экологический проект. После его поэтапного ввода в эксплуатацию мы сможем значительно сократить выбросы пыли и серы от аглофабрики комбината", - подчеркнул генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

МинПром

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