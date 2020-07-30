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Запуск НКРТТ позволит значительно увеличить поступления в госбюджет

30.07.20 15:15
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Запуск Национальной комиссии по регулированию транспортных тарифов позволит бизнесу избавится от произвола госмонополистов и значительно увеличить поступления в бюджет. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он отметил, что сегодня украинская промышленность, страдает от необоснованно высоких транспортных тарифов. В частности портовые сборы в наших портах в среднем в 3 раза выше, чем в странах Черного моря.

"Почему так происходит? Потому что портовые сборы устанавливает Мининфраструктуры с подачи госмонополиста, - Администрации морских портов Украины. Последняя не хочет заниматься реформой портовой отрасли. Чтобы показать свою эффективность, АМПУ постоянно инициирует повышение портовых сборов. В результате, госбюджет получает миллиардные прибыли, а экспортеры - миллиардные убытки", - отметил он.

Нардеп также обратил внимание на ситуацию в "Укрзализныце". За последние пять лет ж/д тарифы на грузовые перевозки выросли на 54%. Завышенные тарифы позволяют монополисту получать сверхприбыль, уровень которой в 15 раз выше, чем в Германии, акцентировал он.

"Но даже это не помогает "УЗ" быть эффективной. Компания постоянно находится в убытках. Только за первый квартал этого года ее убыток составил 7 млрд. грн. Причины - неумелое управление и тотальная коррупция. При этом, совсем не понятно, чем занимается Наблюдательный совет "УЗ", члены которого получают миллионные зарплаты", - отметил С.Магера.

"Создание НКРТТ, как независимого Регулятора, позволит привести транспортные тарифы к экономически обоснованному уровню. Госмонополисты больше не смогут завышать тарифы. От этого выиграет экономика и государство. Экспортеры смогут нарастить объемы ж/д перевозок, порты – объемы перевалок грузов, а госбюджет получит больше налогов и сборов. Кроме того, лишение монополистов возможности манипулировать тарифами, подтолкнет их реформирование. В приоритете, - реорганизация "УЗ" путем ее разделения на несколько самостоятельных компаний", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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