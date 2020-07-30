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Прибыль Крюковского вагоностроительного завода рухнула в 11 раз

30.07.20 15:47 , Интерфакс-Украина
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ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской области) в апреле-июне 2020 года получило убыток в размере 24,53 млн грн против чистой прибыли 254,37 млн грн за аналогичный период 2019 года.

Это следует из обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку промежуточной отчетности предприятия за первое полугодие текущего года с учетом обнародованных ранее показателей за первый квартал, передает  Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, в январе-июне завод получил 50,81 млн грн чистой прибыли – в 11 раз меньше, чем за тот же период 2019 года, а чистый доход сократился на 59% – до 1 млрд 662,5 млн грн.

В то же время в первом квартале текущего года чистая прибыль КВСЗ составляла 75,35 млн грн – почти в 4,2 раза меньше, чем за тот же период 2019 года, а чистый доход упал на 43,7% – до 1 млрд 116,5 млн грн.

Таким образом, по итогам апреля-июня чистый доход КВСЗ сократился почти в четыре раза ко второму кварталу 2019 года – до 545,96 млн грн, появился убыток в размере 24,5 млн грн.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Завод выпустил в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов – на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 единиц), увеличил чистую прибыль (неконсолидированную) на 70% по сравнению с 2018 годом - до 828,87 млн грн, чистый доход вырос на 50,7% – до 8 млрд 310,5 млн грн.

МинПром

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