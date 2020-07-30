Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз получил арестованные акции компании Газпрома

30.07.20 15:05 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Агентство по по розыску и менеджменту активов (АРМА) передала "Укртрансгазу" акции компании "Газтранзит" (доля 40,2%), которая принадлежала "Газпрому". Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Отмечается, что Агентство столкнулось со значительным сопротивлением и противодействием со стороны владельца и связанных с ним лиц, которые своими действиями пытались помешать передаче акций.

лагодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО" Укртрансгаз ", которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Отныне поступления от управления арестованными акциями "Газтранзита" будут перечисляться в государственный бюджет.

Как известно, в 2016 году АМКУ оштрафовал "Газпром" более чем 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины.

В 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в госбюждет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Следовательно, 40,2% акций "Газпрома" в "Газтранзите" продали 29 января 2019 года на фондовой бирже ПФТС по цене 41 млн грн.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начальная оценка акций составляла более 630 млн грн.

Впрочем, позже ООО "Ника-Эксперт" сделало еще одну оценку, после которой стоимость акций резко снизилась до 40 млн грн, хотя ежегодная нераспределенная прибыль указанной компании превышала 100 млн грн. Поэтому, когда акции продали за 41 млн грн, скидка составила 93%, а государство недополучило примерно 600 млн грн дохода, пишет издание.

На момент, когда 40,2% акций "Газтранзита" купил венчурный фонд "Голдмен", конечным бенефициаром фонда был Андрей Нестеренко.

17 января 2020 года акции "Голдмен" в "Газтранзите" признаны вещественным доказательством в уголовном производстве и арестованы.

"Газтранзит" был создан в 1997 году для расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона.

Ранее 40,2% "Газтранзита" принадлежали "Нафтогазу", 19,5% - турецкому "Турусгазу", а еще 40,2% - российскому "Газпрому".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:28
Экономика США за квартал потеряла свыше 2 трлн долл.
16:14
ММК имени Ильича завершает крупнейший экологический проект
15:47
Прибыль Крюковского вагоностроительного завода рухнула в 11 раз
15:32
Кабмин определил 15 предприятий, которыми будут управлять по стандартам ОЭСР
15:15
Запуск НКРТТ позволит значительно увеличить поступления в госбюджет
14:53
Европа должна дать ответ на санкции США против Северного потока-2
14:41
Центрэнерго и Энергоатом срывают выполнение Плана по преодолению кризиса в энергетике
14:27
Китай импортировал алюминия на 4000% больше в годовом соотношении
14:10
Украина взяла взаймы 2 млрд долл. на выпуске еврооблигаций
13:54
Posco ожидает роста спроса на сталь для производства автомобилей
13:35
Экономика Германии рекордно обвалилась с 1970 года
13:17
Продажи японских автомобилей упали на 21%
13:05
Несмотря на пандемию, ArcelorMittal получила во 2 квартале доход выше ожидавшегося
12:47
Евросоюз поддержит разработку литиевого месторождения в Чехии
12:30
К октябрю Украина может накопить в ПХГ 26 млрд куб. м газа
12:18
Rio Tinto переносит запуск рудника в Западной Австралии
12:03
В 2021 году газ подорожает более чем вдвое – Fitch
11:51
Канада восстановит работу на крупнейшем в стране урановом руднике
11:37
Коронакризис вогнал европейский автопром в рекордные убытки
11:26
Evraz во II квартале снизил выплавку стали на 5%
29.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!