Нафтогаз получил арестованные акции компании Газпрома Агентство по по розыску и менеджменту активов (АРМА) передала "Укртрансгазу" акции компании "Газтранзит" (доля 40,2%), которая принадлежала "Газпрому". Об этом сообщает пресс служба ведомства.



Отмечается, что Агентство столкнулось со значительным сопротивлением и противодействием со стороны владельца и связанных с ним лиц, которые своими действиями пытались помешать передаче акций.



"Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО" Укртрансгаз ", которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг", - говорится в сообщении.



Отныне поступления от управления арестованными акциями "Газтранзита" будут перечисляться в государственный бюджет.



Как известно, в 2016 году АМКУ оштрафовал "Газпром" более чем 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины.



В 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в госбюждет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Следовательно, 40,2% акций "Газпрома" в "Газтранзите" продали 29 января 2019 года на фондовой бирже ПФТС по цене 41 млн грн.



По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начальная оценка акций составляла более 630 млн грн.



Впрочем, позже ООО "Ника-Эксперт" сделало еще одну оценку, после которой стоимость акций резко снизилась до 40 млн грн, хотя ежегодная нераспределенная прибыль указанной компании превышала 100 млн грн. Поэтому, когда акции продали за 41 млн грн, скидка составила 93%, а государство недополучило примерно 600 млн грн дохода, пишет издание.



На момент, когда 40,2% акций "Газтранзита" купил венчурный фонд "Голдмен", конечным бенефициаром фонда был Андрей Нестеренко.



17 января 2020 года акции "Голдмен" в "Газтранзите" признаны вещественным доказательством в уголовном производстве и арестованы.



"Газтранзит" был создан в 1997 году для расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона.



Ранее 40,2% "Газтранзита" принадлежали "Нафтогазу", 19,5% - турецкому "Турусгазу", а еще 40,2% - российскому "Газпрому".



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