Центрэнерго и Энергоатом срывают выполнение Плана по преодолению кризиса в энергетике Некоторые государственные компании, такие как "Центрэнерго" и "Энергоатом", продолжают игнорировать выполнение Плана по преодолению кризиса в энергетике, разработанного Антикризисным штабом под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.



"Например, несмотря рекомендации Кабмина всем ТЕС перейти на потребление угля, "Центрэнерго", продолжает покупать более дорогой газ", - сообщила она.



По мнению нардепа, такое поведение руководства энергетических госкомпаний ставит под угрозу выполнение Антикризисного плана. "Этот документ составлен таким образом, что все его части являются взаимозависимыми, - подчеркнула В.Гриб. - Если не выполнить хотя бы один пункт Плана, вывести энергетику из системного кризиса не получится. То есть, действия "Центрэнерго" и "Энергоатома" могут создать угрозу энергетической безопасности Украины".



"Чтобы понять истинные причины, по которым государственные компании заняли антигосударственную позицию, и привлечь виновных к ответственности, была создана специальная инициативная группа. В нее вошли народные депутаты, эксперты и ряд представителей энергорынка. Вместе мы будем добиваться соответствующей ТСК в ВР. Независимо от того, как проголосует парламент, работа Группы будет продолжаться до тех пор, пока мы не передадим все собранные материалы в правоохранительные и антикоррупционные органы", - отметила В.Гриб.



МинПром



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