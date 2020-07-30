Европа должна дать ответ на санкции США против Северного потока-2

Европа должна дать политический ответ на намерения США ввести санкции в отношении европейских компаний, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"В любом случае как европейская компания мы ожидаем, что политики обеспечат привлекательность Европы для инвесторов... Мы должны убедить инвестировать в Европу. Вообще было бы хорошо прояснить этот вопрос, хотя было бы даже лучше, если бы на эти вопросы ответили политики", - сказал он на совещании в Вене.



В конечном счете речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и независимость, отметил Р.Зееле.



Обе палаты американского Конгресса приняли свои варианты очередного военного бюджета страны. В них предусматриваются санкции против компаний, которые принимают участие строительстве "Северного потока-2".



Как сообщалось, госсекретарь Майк Помпео 15 июля заявил, что власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта "Северный поток-2" и собираются задействовать меры, предусмотренные законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...