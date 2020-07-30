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Китай импортировал алюминия на 4000% больше в годовом соотношении
30.07.20 14:27 , МеталлТорг
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Китайский импорт первичного алюминия вырос в июне на 4060% в годовом выражении, до 123,5 тыс. т, благодаря более низким зарубежным ценам на металл, сообщила китайская таможня. Относительно мая импорт первичного алюминия увеличился на 574%. По итогам полугодия импорт металла в КНР составил 162,3 тыс. т (+390% год к году).
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