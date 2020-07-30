Украина взяла взаймы 2 млрд долл. на выпуске еврооблигаций Министерство финансов Украины провело расчеты по новым еврооблигациям, номинированным в долларах США. Облигации размещены с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



Кроме того, Минфин также сообщил о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.



В результате завершения обмена еврооблигаций общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долл., а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в обращении - 1 013,354 млн долл.



Как отметили в Минфине, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).



Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.



Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долл. от более чем 200 инвесторов со всего мира.



Goldman Sachs International и J. P. Morgan были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих дилер-менеджеров транзакции.



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