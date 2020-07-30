Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина взяла взаймы 2 млрд долл. на выпуске еврооблигаций

30.07.20 14:10 , РБК Украина
печать
размер текста:

Министерство финансов Украины провело расчеты по новым еврооблигациям, номинированным в долларах США. Облигации размещены с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кроме того, Минфин также сообщил о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

В результате завершения обмена еврооблигаций общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долл., а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в обращении - 1 013,354 млн долл.

Как отметили в Минфине, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долл. от более чем 200 инвесторов со всего мира.

Goldman Sachs International и J. P. Morgan были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих дилер-менеджеров транзакции.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:05
Нафтогаз получил арестованные акции компании Газпрома
14:53
Европа должна дать ответ на санкции США против Северного потока-2
14:41
Центрэнерго и Энергоатом срывают выполнение Плана по преодолению кризиса в энергетике
14:27
Китай импортировал алюминия на 4000% больше в годовом соотношении
13:54
Posco ожидает роста спроса на сталь для производства автомобилей
13:35
Экономика Германии рекордно обвалилась с 1970 года
13:17
Продажи японских автомобилей упали на 21%
13:05
Несмотря на пандемию, ArcelorMittal получила во 2 квартале доход выше ожидавшегося
12:47
Евросоюз поддержит разработку литиевого месторождения в Чехии
12:30
К октябрю Украина может накопить в ПХГ 26 млрд куб. м газа
12:18
Rio Tinto переносит запуск рудника в Западной Австралии
12:03
В 2021 году газ подорожает более чем вдвое – Fitch
11:51
Канада восстановит работу на крупнейшем в стране урановом руднике
11:37
Коронакризис вогнал европейский автопром в рекордные убытки
11:26
Evraz во II квартале снизил выплавку стали на 5%
11:08
Airbus отчиталась об убытке и сокращении выпуска самолетов
10:47
Мощности американской металлургии загружены менее чем на 60%
10:41
В Италии прогнозируют падение стальной выплавки на 15% по итогам года
10:17
31 июля Украину поделят на 4 зоны
10:05
Во Вьетнаме закрывают крупный металлургический комбинат
29.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!