Экономика Германии рекордно обвалилась с 1970 года Экономика Германии во втором квартале сократилась на 10,1% в квартальном выражении, показали предварительные данные в четверг.



В годовом выражении ВВП крупнейшей экономики Европы в апреле-июне упал на 11,7%, показали сезонно скорректированные данные Федерального статистического управления.



"Это самое резкое падение с тех пор, как в 1970 году начались квартальные подсчеты ВВП Германии", - говорится в сообщении статистического ведомства.



Опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что немецкая экономика сократится на 9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом сезонной корректировки.



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