Продажи японских автомобилей упали на 21% Мировые продажи японских автопроизводителей в июне упали на 21,3% в годовом исчислении, что является четвертым месяцем подряд, в котором наблюдается двузначный спад, так как большинство автомобильных заводов и дилерских центров оставались закрытыми во время блокировки, сообщает Reuters.



Семь крупнейших автопроизводителей страны, в том числе Toyota Motor Corp и Nissan Motor Co Ltd, продали в прошлом месяце 1,88 млн машин по сравнению с 2,39 мле авто годом ранее.



Снижение месячных продаж замедлилось с момента падения на 50% в апреле и по сравнению с падением на 38% в мае.



Глобальный спрос на автомобили снижается с марта 2020 года из-за того, что во многих странах ввели ограничения для борьбы со вспышкой вируса. Это привело к сокращению посещений автосалонов, в то время как люди, обеспокоенные своими финансами, также пересмотрели крупные покупки.



Многие страны ослабляют ограничения, но отраслевые эксперты ожидают, что может потребоваться до пяти лет, чтобы спрос на машины восстановился до уровня 2019 года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



