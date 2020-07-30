Продажи японских автомобилей упали на 21%

Мировые продажи японских автопроизводителей в июне упали на 21,3% в годовом исчислении, что является четвертым месяцем подряд, в котором наблюдается двузначный спад, так как большинство автомобильных заводов и дилерских центров оставались закрытыми во время блокировки, сообщает Reuters.
Семь крупнейших автопроизводителей страны, в том числе Toyota Motor Corp и Nissan Motor Co Ltd, продали в прошлом месяце 1,88 млн машин по сравнению с 2,39 мле авто годом ранее.
Снижение месячных продаж замедлилось с момента падения на 50% в апреле и по сравнению с падением на 38% в мае.
Глобальный спрос на автомобили снижается с марта 2020 года из-за того, что во многих странах ввели ограничения для борьбы со вспышкой вируса. Это привело к сокращению посещений автосалонов, в то время как люди, обеспокоенные своими финансами, также пересмотрели крупные покупки.
Многие страны ослабляют ограничения, но отраслевые эксперты ожидают, что может потребоваться до пяти лет, чтобы спрос на машины восстановился до уровня 2019 года.