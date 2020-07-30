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Несмотря на пандемию, ArcelorMittal получила во 2 квартале доход выше ожидавшегося

30.07.20 13:05 , Металлургпром
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Первые шесть месяцев 2020 года, и особенно второй квартал, были одним из самых трудных периодов в истории крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal, заявил ее генеральный директор Лакшми Н.Миттал.

По словам г-на Миттала, мировой спрос на сталь значительно упал в результате пандемии COVID-19.

"Мы реализовали комплекс мер, которые включают сокращение производства, капвложений и постоянных затрат, а также привлечение капитала для дальнейшего укрепления баланса", - рассказал глава ArcelorMittal.

Тем не менее крупнейший в мире производитель стали сообщил о более высоких, чем ожидалось, доходах во втором квартале и отметил, что на его основных рынках наблюдаются признаки восстановления, хотя и с исключительно низких уровней.

Базовая прибыль компании во втором квартале (EBITDA), показатель за которым внимательно следят инвесторы, составила 707 млн долл., что меньше прошлого года, но намного выше среднего прогноза в опросе компании в 482 млн долл.

"В настоящее время наблюдаются признаки роста активности, особенно в регионах, где закончились блокировки, но, очевидно, разумно сохранять осторожность в отношении перспектив", - сказал Л.Миттал.

Автомобильный сектор, являющийся ключевым клиентом ArcelorMittal, возобновил производство и довольно быстро восстанавливается в Соединенных Штатах с восстановлением спроса на машины и металлопродукцию в Европе.

Снижение спроса привело к последовательному сокращению поставок стали во втором квартале на 23,7% (поставки в 1 полугодии 2020 года на 23% ниже, чем в предыдущем году).

Операционный убыток ArcelorMittal составил 0,3 млрд долл. во 2-м квартале 2020 года (в 1 полугодии 2020 года в размере 0,6 млрд долл. включает обесценение 0,8 млрд долл.).

В то же время валовый долг компании в размере 13,5 млрд долл. США и чистый долг в размере 7,8 млрд долл. США по состоянию на 30 июня 2020 года - это самый низкий уровень, достигнутый после создания ArcelorMittal. 

МинПром

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