К октябрю Украина может накопить в ПХГ 26 млрд куб. м газа Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) достигли 22 млрд куб. м по сравнению с 19,87 млрд куб. м на конец июля, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"С такими темпами импорта на 1 сентября может быть 24 млрд куб. м, а на 1 октября - 26 млрд куб. м", – написал он.



Накануне он отметил, что импорт с начала этого года превысил 9 млрд куб. м, в том числе 2 млрд куб. м в июле, и продолжается рекордными темпами - 71-72 млн куб. м в сутки.



"Транзит стабилен - 154 млн куб. м в сутки", – сообщил 29 июля глава ОГТСУ.



Как сообщалось, в минувшем году Украина вошла в отопительный сезон с запасами газа в ПХГ 21,78 млрд куб. м, которые по его итогам снизились до 15,78 млрд куб. м.



Генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко в начале июля прогнозировал, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/21 годов с запасами 25,5-26,5 млрд куб. м.



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