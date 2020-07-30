Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Евросоюз поддержит разработку литиевого месторождения в Чехии

30.07.20 12:47 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Австралийская компания European Metals Holdings (EMH) подписала соглашение с организацией European Battery Alliance (EBA), созданной в 2017 г. Европейской комиссией с целью создания в ЕС собственной вертикально интегрированной отрасли по производству литийионных аккумуляторов для электромобилей и устройств для "хранения" электроэнергии.

Компания European Metals и ее партнер по совместному предприятию, чешская энергетическая корпорация CEZ, планируют заняться разработкой крупнейшего в Европе месторождения лития Cinovec на северо-западе Чехии, рядом с германской границей.

В соответствии с соглашением инвестиционная компания EIT InnoEnergy, играющая основную роль в деятельности EBA, окажет партнерам поддержку в привлечении финансирования, получении национальных и европейских грантов, а также в отношениях с потенциальными покупателями литиевой продукции.

По состоянию на сегодня EMH и CEZ вложили 29 млн евро в составление ТЭО проекта. Теперь следующим шагом, очевидно, станет принятие окончательного инвестиционного решения.

Европейский Союз в конце июля утвердил план поддержки региональной экономики после эпидемии коронавируса. В нем предусматриваются капиталовложения в размере более 500 млрд евро в проекты, связанные с реализацией климатической политики. Стимулирование продаж электромобилей и массовое строительство устройств по "хранению" электроэнергии играют важную роль в европейских планах борьбы с глобальным потеплением. Но пока что в Евросоюзе нет ни собственной добычи лития, ни крупного производства литийионных аккумуляторов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:17
Продажи японских автомобилей упали на 21%
13:05
Несмотря на пандемию, ArcelorMittal получила во 2 квартале доход выше ожидавшегося
12:30
К октябрю Украина может накопить в ПХГ 26 млрд куб. м газа
12:18
Rio Tinto переносит запуск рудника в Западной Австралии
12:03
В 2021 году газ подорожает более чем вдвое – Fitch
11:51
Канада восстановит работу на крупнейшем в стране урановом руднике
11:37
Коронакризис вогнал европейский автопром в рекордные убытки
11:26
Evraz во II квартале снизил выплавку стали на 5%
11:08
Airbus отчиталась об убытке и сокращении выпуска самолетов
10:47
Мощности американской металлургии загружены менее чем на 60%
10:41
В Италии прогнозируют падение стальной выплавки на 15% по итогам года
10:17
31 июля Украину поделят на 4 зоны
10:05
Во Вьетнаме закрывают крупный металлургический комбинат
09:59
Власти Австралии ожидают двукратного падения цен на руду к концу года
09:30
ММК сообщил о снижении себестоимости слябов
09:12
В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом
08:58
В Киевской области будут делать электронику для немецких авто
08:02
Члены набсоветов госкомпаний жалуются Зеленскому на маленькую зарплату
29.07.20
17:59
МАУ потеряла 60 млн долл. и сократит 900 сотрудников
17:26
Шебелинский ГПЗ значительно сократил производство
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!