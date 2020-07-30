Rio Tinto переносит запуск рудника в Западной Австралии Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto, в настоящее время являющаяся крупнейшим производителем железорудного сырья в мире, сообщила о переносе ввода в строй рудника Koodaideri в Западной Австралии с конца 2021 г. на начало 2022 г.



Проект Koodaideri играет важнейшую роль в стратегии компании. Мощность предприятия составит 43 млн т в год. Оно должно будет заместить месторождения, где добыча руды будет остановлена в ближайшие годы вследствие исчерпания запасов.



Как заявляет Rio Tinto, причиной замедления реализации проекта стала эпидемия коронавируса. Компании пришлось приостановить некоторые работы из-за карантина. Кроме того, необходимость внедрения мер санитарно-эпидемиологической безопасности обернулась для компании дополнительными расходами, объем которых может достигнуть по итогам 2020 г. около 180 млн долл.



При этом Rio Tinto намерена ускорить ввод в эксплуатацию железорудного месторождения Simandou в Гвинее. Австралийской корпорации принадлежит 45% акций в компании, которая будет разрабатывать участки 3 и 4. Ее основным партнером там, скорее всего, станет китайская группа Baowu, намеренная приобрести 40% акций у соотечественников из Chinalco.



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