В 2021 году газ подорожает более чем вдвое – Fitch

Средняя стоимость газа на крупнейшем европейском хабе TTF в текущем году составит 88,3 долл. за тысячу кубометров, а в 2021-м — 132,4 долл, прогнозирует агентство Fitch.
В 2022 году цена вырастет до 177 долл., а далее и на ближайшие годы — до 194 долл.
В среду, 29 июля, газ на хабе TTF стоит 56 долл. за тысячу кубометров. На цену влияет как сезон (летом газ максимально дешевый), так и избыток предложения. Последнее обстоятельство обусловлено последствиями пандемии коронавируса и высоким уровнем заполненности хранилищ.
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
В долгосрочной перспективе Fitch ожидает рост роли газа в мировом энергобалансе за счет отказа стран от угля и увеличения спроса на электроэнергию. К этому приведет в том числе популярность электромобилей. Спрос на газ дадут Азия, Африка и Латинская Америка. Нынешний избыток предложения завершится только в 2023-2025 годах, считают эксперты.
МинПром
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