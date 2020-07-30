В 2021 году газ подорожает более чем вдвое – Fitch Средняя стоимость газа на крупнейшем европейском хабе TTF в текущем году составит 88,3 долл. за тысячу кубометров, а в 2021-м — 132,4 долл, прогнозирует агентство Fitch.



В 2022 году цена вырастет до 177 долл., а далее и на ближайшие годы — до 194 долл.



В среду, 29 июля, газ на хабе TTF стоит 56 долл. за тысячу кубометров. На цену влияет как сезон (летом газ максимально дешевый), так и избыток предложения. Последнее обстоятельство обусловлено последствиями пандемии коронавируса и высоким уровнем заполненности хранилищ.



Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.



В долгосрочной перспективе Fitch ожидает рост роли газа в мировом энергобалансе за счет отказа стран от угля и увеличения спроса на электроэнергию. К этому приведет в том числе популярность электромобилей. Спрос на газ дадут Азия, Африка и Латинская Америка. Нынешний избыток предложения завершится только в 2023-2025 годах, считают эксперты.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



