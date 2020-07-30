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Коронакризис вогнал европейский автопром в рекордные убытки

30.07.20 11:37
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Французский автопроизводитель Renault получил рекордный в своей истории чистый убыток в размере 7,292 миллиарда евро в первом полугодии из-за убытков партнера по альянсу Nissan и падения продаж на фоне коронавируса, передает Reuters.

Операционный убыток группы Renault, не учитывающий влияние показателей Nissan, составил 2 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Продажи упали на 34,9%, главным образом из-за пандемии коронавируса. Запасы денежных средств Renault, приступающей к масштабной реструктуризации бизнеса вместе с партнерами по альянсу Nissan и Mitsubishi, сократились за первое полугодие на 6,375 миллиарда евро.

В свою очерет немецкий автопроизводитель Volkswagen в четверг отчитался об операционном убытке за первое полугодие из-за падения поставок автомобилей на 27% в связи с пандемией коронавируса.

Скорректированный операционный убыток Volkswagen за январь-июнь составил 800 миллионов евро (940 млн долл.) по сравнению с прибылью в размере 10 миллиардов евро за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Volkswagen, продажи значительно упадут по итогам 2020 года, при этом по мере смягчения вызванных коронавирусом ограничительных мер наблюдается постепенное восстановление мировых продаж.

МинПром

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