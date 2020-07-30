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Evraz во II квартале снизил выплавку стали на 5%

30.07.20 11:26
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Группа Evraz во 2-м квартале 2020 года сократила выплавку стали на 5,1% - до 3,377 млн тонн по сравнению с 3,559 млн тонн в 1-м квартале текущего года, сообщила компания.

В 1-м полугодии выплавка стали снизилась на 0,7% - до 6,936 млн тонн с 6,986 млн тонн в январе-июне 2019 года.

Продажи стальной продукции в апреле-июне выросли на 4,9% к 1-му кварталу, до 3,382 млн тонн. Согласно скорректированным данным, в 1-м квартале компания продала 3,224 млн тонн стали. Продажи полуфабрикатов выросли в прошлом квартале на 19,5% из-за увеличения доли слябов и заготовки в продуктовом портфеле, поскольку спрос на готовую продукцию в отчетном периоде снизился из-за пандемии коронавируса.

В январе-июне продажи стальной продукции увеличились на 1,5% - до 6 605 млн тонн.

Реализация готовой продукции упала на 6,9% на фоне слабого спроса в России и Северной Америке, а также меньших объемов производства на российских предприятиях группы из-за запланированных капитальных ремонтов.

Продажи ванадиевой продукции в прошлом квартале понизились на 22,6%, до 2,45 тыс. тонн на фоне низкой загрузки металлургических предприятий в мире и общего снижения спроса на ванадий. Структура региональных продаж и продуктового портфеля в отчетном периоде изменились: основная часть продаж была переориентирована на китайский рынок.

В 3-м квартале Evraz ожидает сокращения объемов выплавки чугуна из-за реконструкции доменной печи N6.

МинПром

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