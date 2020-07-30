Airbus отчиталась об убытке и сокращении выпуска самолетов Airbus в четверг отчиталась о большем, чем ожидалось, убытке за второй квартал и сообщила о новом снижении производства лайнеров A350, передает Reuters.



Крупнейшая в Европе аэрокосмическая группа за отчетный квартал получила скорректированный операционный убыток в размере 1,226 миллиарда евро ($1,44 миллиарда), а ее выручка упала на 55% до 8,317 миллиарда евро.



Аналитики ожидали убытка в размере 1,027 миллиарда евро и выручки в 8,552 миллиарда, согласно консенсус-прогнозу, составленному самой компанией.



Убыток включает списания стоимости активов в размере 900 миллионов евро в связи с кризисом в авиаотрасли, вызванным пандемией коронавируса.



Airbus снизила темпы производства самолетов модели A350 до пяти в месяц. В апреле выпуск был сокращен до 6 с 9,5 в месяц.



МинПром





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