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В Италии прогнозируют падение стальной выплавки на 15% по итогам года

30.07.20 10:41 , Металлоснабжение с сбыт
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Производство стали в Италии сократится в 2020 г. примерно на 15% по сравнению с прошлым годом вследствие сужения спроса, вызванного эпидемией коронавируса и карантином. Наибольший спад будет в автомобилестроении. Такое мнение высказал в интервью S&P Global Platts президент национальной металлургической ассоциации Federacciai Алессандро Банзато.

По его словам, Италия первой из европейских стран ввела жесткие карантинные меры из-за коронавируса. Ее металлургическая промышленность, за исключением комбинатов ArcelorMittal Italia и Arvedi, простаивала с середины марта до начала мая.

В первой половине 2020 г. в Италии было произведено 10,08 млн. т стали, что на 19,7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Но Алессандро Банзато отмечает, что с июня спрос на прокат начал восстанавливаться, прежде всего, в строительном секторе.

Правительство Италии поддержало экономику страну, увеличив ассигнования на инфраструктурные проекты. Оно также ввело субсидии на покупку автомобилей, однако только электрических и гибридных.

МинПром

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