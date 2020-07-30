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В Италии прогнозируют падение стальной выплавки на 15% по итогам года
30.07.20 10:41 , Металлоснабжение с сбыт
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Производство стали в Италии сократится в 2020 г. примерно на 15% по сравнению с прошлым годом вследствие сужения спроса, вызванного эпидемией коронавируса и карантином. Наибольший спад будет в автомобилестроении. Такое мнение высказал в интервью S&P Global Platts президент национальной металлургической ассоциации Federacciai Алессандро Банзато.
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