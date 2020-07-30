Во Вьетнаме закрывают крупный металлургический комбинат Вьетнамская металлургическая компания Hoa Sen Group, один из ведущих производителей стали в стране, заявила о прекращении работы над проектом строительства крупного металлургического комплекса Ca Na в провинции Нинь Туан на юго-востоке страны.



Как заявляет компания, проект больше не соответствует ее стратегии развития. Hoa Sen ликвидирует шесть компаний, которые она создала для его реализации, и готова продать все имеющиеся активы, связанные с Ca Na. При этом она хочет получить за них цену не ниже той суммы, что уже вложила в проект.



Впервые строительство металлургического предприятия в промышленной зоне Ca Na предложили тайваньские инвесторы в первой половине прошлого десятилетия. Hoa Sen приобрела площадку в 2016 г. и собиралась построить на ней металлургический комплекс мощностью до 16 млн. т в год и крупный морской порт.



Общий объем инвестиций в проект оценивался более чем в 10 млрд долл. Он был включен в план развития вьетнамской металлургии до 2025 г. и долгосрочную программу до 2035 г.



Одной из основных проблем проекта стала высокая нагрузка на окружающую среду. Расположенный прямо на побережье меткомбинат создавал угрозу загрязнения морских вод. В 2018 г. администрация провинции одобрила первую очередь проекта, но полностью решить все проблемы с экологией, очевидно, не удалось.



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