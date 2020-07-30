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ММК сообщил о снижении себестоимости слябов

30.07.20 09:30
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В течение второго квартала 2020 года денежная себестоимость тонны сляба у Магнитогорского металлургического комбината была снижена на 4,5% до 255 за долл./тонну, сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, уменьшение себестоимости достигнуто за счёт девальвации рубля, коррекции цен на угольный концентрат и улучшения структуры доменной и сталеплавильной шихты.

В целом в первом полугодии денежная себестоимость сляба сократилась на 16,3% до 261 долл за тонну, отражая влияние девальвации рубля, снижения цен на сырьевые ресурсы, улучшения структуры доменной и сталеплавильной шихты.

"Начавшееся в конце второго квартала оживление спроса на внутреннем рынке продолжится в третьем квартале 2020 года. Запуск стана 2500 г/п в середине июля после реконструкции, начавшейся в первом квартале, расширит производственные возможности группы по г/к прокату и окажет положительное влияние на объёмы продаж в третьем квартале. Дополнительную поддержку показателям Группы будет оказывать максимальная загрузка агрегатов, производящих высокомаржинальную продукцию. Восстановление цен на г/к рулоны в бассейне Чёрного моря в конце второго квартала благоприятно скажется на ценах на металлопродукцию на внутреннем рынке", - говорится в материалах ММК.

МинПром

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