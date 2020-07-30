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В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом

30.07.20 09:12
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По состоянию на 30 июля в Украине зафиксировано 68 794 случая заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 1197 человек - это новый суточный антирекорд. Об этом сообщается на сайте СНБО.

С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1673 человек, из них 23 – за последние сутки. Однако 38 154 (за сутки +760) пациента уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Отметим, больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в городе Киеве - 199, во Львовской области - 131 и в Ровенской обл. - 105.

Напомним, ВОЗ предупредила о росте заболеваемости коронавирусом среди молодежи в Европе.

Также ранее ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса имеет несезонный характер, в отличие от гриппа или других похожих заболеваний. Пандемия Covid-19 развивается волнообразно с пиками и спадами.

МинПром

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