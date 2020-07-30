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В Киевской области будут делать электронику для немецких авто

30.07.20 08:58
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В Бориспольском районе Киевской области начало строительство завода по производству автомобильной электроники ООО "Костал Украина", дочерней компании немецкой Leopold Kostal GmbH&Co. Как сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации (КОГА), запустить производство на новом предприятии планируется в апреле 2021 года.

"С компанией "Костал" мы плодотворно взаимодействуем уже не первый год. Приветствуем их решение инвестировать в развитие собственного производства на Киевщине почти 40 млн евро и создать 900 новых рабочих мест", – отметил председатель КОГА Василий Володин.

Как сообщалось, в апреле Бориспольская районная государственная администрация и ООО "Костал Украины" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства завода по производству мехатронных изделий (автомобильная электроника) на территории Дударковского сельского совета.

ООО "Костал Украина" – дочерняя компания немецкой группы Leopold Kostal GmbH&Co, в которую входит 31 компания в 17 странах мира.

Украинская компания основана в 2006 году, управляет заводом в г. Переяслав-Хмельницкий, где производит автомобильную электронику, контактные системы, промышленную электронику, автоматическое и диагностическое оборудование для компаний Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, BMW, SKODA, SEAT.

На сегодня ООО "Костал Украина" является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в Переяславе. По состоянию на 2019 год коллектив предприятия насчитывал около 1000 человек.

МинПром

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