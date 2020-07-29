Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

МАУ потеряла 60 млн долл. и сократит 900 сотрудников

29.07.20 17:59 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долл. убытков и сокращает 900 сотрудников.

Об этом заявил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин в комментарии "Укринформу".

"Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долларов обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании", - рассказал Д.Дешин.

"Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после возобновления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - добавил он.

По его словам, на самом деле считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления Украиной авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:26
Шебелинский ГПЗ значительно сократил производство
17:06
Налоговые службы начали чаще давить на бизнес
16:42
Rio Tinto заработала больше, чем ожидалось
16:26
Кабмин хочет получить 1 млрд долл. от приватизации
16:08
В России готовят новые санкции против Украины
15:51
Кабмин утвердил план развития Украины на ближайшие три года
15:37
Китайская компания покупает Huta Częstochowa
15:21
В Украине будут проверять качество сжиженного газа
15:02
В Украине может быть создан газовый хаб
14:42
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производства
14:25
Антимонопольный комитет обвинил НКРЭКУ в бездеятельности
14:08
В условиях пандемии Украина может стать мировой житницей – министр
13:44
1 августа Украина меняет правила карантина
13:28
ММК потерял половину прибыли из-за коронавируса
13:11
Немецкий Auctus Capital Partners купил в Италии производителя труб
12:48
В США пересмотрели решение о демпинге стали из Южной Кореи
12:31
Руководитель En+ поддержал требования Русала о смене менеджмента Норникеля
12:08
В Украине растет задолженность по зарплатам
11:58
Оснований для введения доппошлин и квот на нефтепродукты нет - мнение
11:51
Цена чугуна на всех рынках пошла вверх
28.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!