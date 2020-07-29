Шебелинский ГПЗ значительно сократил производство Шебелинский газоперерабатывающий завод (ШГПЗ) в январе-июне 2020 года сократил переработку нефтяного сырья на 14,7% (на 36,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 210,5 тыс. тонн. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Интерфакс-Украина.



В том числе в июне 2020 года переработка ШГПЗ составила 34,8 тыс. тонн, что на 13,6% (на 5,5 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.



Завод за первое полугодие снизил производство бензина на 8% (на 6,4 тыс. тонн) – до 73,9 тыс. тонн, дизтоплива – на 16% (на 7,2 тыс. тонн), до 37,9 тыс. тонн, мазута – на 42,2% (на 7,3 тыс. тонн), до 10 тыс. тонн.



Загрузка мощностей ШГПЗ за шесть месяцев составила 42,1% против 49,4% в январе-июне 2019 года.



Напомним, Шебелинский ГПЗ в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство бензина - на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.



"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. "Укргаздобыча" эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



