Налоговые службы начали чаще давить на бизнес Во 2-м квартале 2020 года Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел 385 жалоб предпринимателей на нарушение госорганов, чаще всего бизнес жаловался на действия налоговых (68%) и правоохранительных органов (12%).



Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.



"Быстрорастущая проблема включения предприятий в список рисковых налогоплательщиков стала крупнейшим по количеству предметом обращений бизнеса во II квартале 2020 года. СБО получил 64 жалобы по этому поводу, что на треть больше по сравнению с I кварталом 2020 года и в четыре раза больше по сравнению с II кварталом 2019 года", - говорится в сообщении.



"Прежде всего, список рисковых налогоплательщиков должен использоваться для отслеживания компаний, причастных к незаконным сделкам с НДС. Однако пока критерии отнесения предприятий к такому перечню часто непонятны, а инструмент используется не по назначению, создавая необоснованное давление на бизнес.



Мы рекомендуем, чтобы решение налогового органа о включении компаний в список рисковых были должным образом обоснованными, а процедура их обжалования - четкой и прозрачной", - заявил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.



При этом количество обжалований результатов налоговых проверок (55 жалоб) уменьшилось на 39% по сравнению с I кварталом 2020 года - вследствие моратория на налоговые проверки, введенного на период карантина.



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