Rio Tinto заработала больше, чем ожидалось Англо-австралийский горнодобывающий концерн Rio Tinto сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли в первом полугодии, чему способствовали устойчивые цены на железную руду и более высокий объем производства, поскольку китайский спрос на сталелитейный компонент восстановился после удара коронавируса.



Цены на железную руду в этом году оставались устойчивыми благодаря расширению инвестиций в инфраструктуру в Китае и опасениям по поводу дефицита поставок из Бразилии, что помогло горнодобывающим компаниям удерживать прибыльность после перебоев в добыче других металлов и минералов.



Базовая прибыль от железной руды, которая обычно составляет около 80% от прибыли Rio Tinto, выросла на 1%, до 4,56 млрд долл. за полугодие, а поставки выросли на 3%.



Общая базовая прибыль Rio Tinto за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, упала до 4,75 млрд долл. с 4,93 млрд долл. годом ранее.



Крупнейшая в мире компания по добыче железной руды объявила промежуточные дивиденды в размере 1,55 долл. на акцию по сравнению с 1,51 долл. в прошлом году и сохранила прогноз по добыче в 2020 году для всех своих товаров.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



