Кабмин хочет получить 1 млрд долл. от приватизации

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить 1 млрд долл. в госбюджет, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около 1 млрд долл.", - сказал премьер в ходе правительственного заседания в среду.
Как известно, в марте 2020 года сообщалось, что Украина до стабилизации ситуации на мировых рынках откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации.
Также сегодня Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на ближайшие три года, согласно которому ожидается рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6% при инфляции 7,3% и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%.