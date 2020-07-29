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Кабмин хочет получить 1 млрд долл. от приватизации

29.07.20 16:26 , Интерфакс-Украина
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Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить 1 млрд долл. в госбюджет, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около 1 млрд долл.", - сказал премьер в ходе правительственного заседания в среду.

Как известно, в марте 2020 года сообщалось, что Украина до стабилизации ситуации на мировых рынках откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации.

Также сегодня Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на ближайшие три года, согласно которому ожидается рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6% при инфляции 7,3% и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%.

МинПром

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