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В России готовят новые санкции против Украины

29.07.20 16:08 , РБК
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Правительство РФ предложило распространить действие российских санкций, введенных против граждан или компаний, не только на них самих, но и на бизнес, где у них более 25%. Норму намерены применить к пакету санкций 2018 года.

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. Новые правила предлагается распространить на санкции против Украины, которые были введены в 2018 году.

Законопроект предлагает считать бизнес подконтрольным лицам под санкциями, если они прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу) владеют в нем более чем 25%.

Сейчас санкции вводятся конкретно против физических лиц или отдельных компаний.

Законопроект также предлагает:

обязать платежных операторов каждый квартал отчитываться о блокировках средств подсанкционных лиц; наделить Банк России правом отзывать лицензии за неисполнение предписаний о блокировках; разрешить подсанкционным лицам проводить операции для получения и расходования пенсии, стипендии, пособия и других гарантированных государством социальных выплат, а также для уплаты налогов и штрафов.

В документе уточнен круг организаций, которые обязаны блокировать счета. Помимо банков, страховщиков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и участников рынка ценных бумаг в эту категорию включат игорный бизнес.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после публикации.

1 ноября 2018 года Россия ввела контрсанкции против 322 украинских граждан и 68 компаний в ответ на аналогичные действия Киева. Конкретные имена чиновников, политиков, бизнесменов и названия компаний под санкциями указаны в списке правительства. В числе санкционных мер блокировка счетов, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

МинПром

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