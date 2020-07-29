Кабмин утвердил план развития Украины на ближайшие три года

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на ближайшие три года, согласно которому ожидается рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6% при инфляции 7,3% и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 июля с доработкой в трехдневный срок, передает Интерфакс-Украина.
Согласно проекту постановления, номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,51 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,09 трлн грн в 2022 году.
Прогноз также предусматривает, что дефицит торгового баланса в 2021 году составит 10,4 млрд долл., в 2022 году – 13,6 млрд долл.
В документе также указывается, что рост экспорта прогнозируется на 2,9% в следующем году и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта ожидается на уровне 10,6% и 10% соответственно.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн (в два этапа – до 6 тыс. грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс. грн с 1 июля), а в 2022 году – до 6,7 тыс. грн и до 7,176 тыс. грн – в 2023 году.
Согласно прогнозу, номинальная среднемесячная зарплата достигнет в следующем году 13,63 тыс. грн и 15,41 тыс. грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% – через год.
Согласно пояснительной записке, Нацбанк Украины выразил обеспокоенность по поводу возможности укрепления гривни в 2021 году больше прогноза. С учетом этого, а также прогнозов украинских и международных организаций, предположения относительно обменного курса на 2021 год в доработанном прогнозе были пересмотрены до 29,1 грн/долл. (с 29,7 грн/долл.) в среднем за год и до 28,8 грн/долл. (с 29,3 грн/долл.) – к концу 2021 года.
Указывается также, что в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики спрогнозировало возможное влияние более сильной гривни на прогнозные макропоказатели, в частности, при среднегодовом курсе 27 грн/долл. прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 процентных пункта (п.п), а при курсе 28 грн/долл. – на 0,2 п.п.