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Китайская компания покупает Huta Częstochowa

29.07.20 15:37 , Интерфакс-Украина
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Китайская Sunningwell Steel SA, аффилированная с другой китайской компанией – Sunningwell International Polska, арендующей ISD Huta Częstochowa в Польше, приобретет целостный имущественный комплекс металлургического комбината по стартовой цене в 220 млн злотых.
Согласно польским СМИ, заявку на покупку Huta Częstochowa во втором тендере по стартовой цене подала только одна компания, и суд выбрал это предложение, передает Интерфакс-Украина.

Еще одна компания – Corween Investments, дочерняя компания Liberty House Group – во вторник, после крайнего срока подачи заявок и уплаты депозита, направила предложение об участии в конкурсе, которое было отклонено тендерной комиссией.

Как сообщала польская газета Wyborcza, крайний срок оплаты залогового предложения (депозита) потенциальными покупателями обанкротившейся ISD Huta Częstochowa был 27 июля, и только компания Sunningwell Steel SA перечислила необходимые средства в размере 22 млн злотых.

Sunningwell Steel SA является акционерном обществом, зарегистрированном в 2019 году. По замыслу акционеров, оно должно стать польским металлургическим холдингом с приобретаемыми активами в Польше, Румынии и, возможно, в других странах Центральной и Восточной Европы.

Основными акционерами холдинга являются Sunningwell International Polska (арендатор Huta Częstochowa) и Sunningwell International Limited. Sunningwell Steel имеет штаб-квартиру в Варшаве и ее филиал в Ченстохове.

Huta Częstochowa под правлением Sunningwell International Polska в период с 18 октября по 31 декабря 2019 года выпустила 38,5 тыс. тонн слябов.

МинПром

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