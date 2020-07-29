Китайская компания покупает Huta Częstochowa Китайская Sunningwell Steel SA, аффилированная с другой китайской компанией – Sunningwell International Polska, арендующей ISD Huta Częstochowa в Польше, приобретет целостный имущественный комплекс металлургического комбината по стартовой цене в 220 млн злотых.

Согласно польским СМИ, заявку на покупку Huta Częstochowa во втором тендере по стартовой цене подала только одна компания, и суд выбрал это предложение, передает Интерфакс-Украина.



Еще одна компания – Corween Investments, дочерняя компания Liberty House Group – во вторник, после крайнего срока подачи заявок и уплаты депозита, направила предложение об участии в конкурсе, которое было отклонено тендерной комиссией.



Как сообщала польская газета Wyborcza, крайний срок оплаты залогового предложения (депозита) потенциальными покупателями обанкротившейся ISD Huta Częstochowa был 27 июля, и только компания Sunningwell Steel SA перечислила необходимые средства в размере 22 млн злотых.



Sunningwell Steel SA является акционерном обществом, зарегистрированном в 2019 году. По замыслу акционеров, оно должно стать польским металлургическим холдингом с приобретаемыми активами в Польше, Румынии и, возможно, в других странах Центральной и Восточной Европы.



Основными акционерами холдинга являются Sunningwell International Polska (арендатор Huta Częstochowa) и Sunningwell International Limited. Sunningwell Steel имеет штаб-квартиру в Варшаве и ее филиал в Ченстохове.



Huta Częstochowa под правлением Sunningwell International Polska в период с 18 октября по 31 декабря 2019 года выпустила 38,5 тыс. тонн слябов.



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