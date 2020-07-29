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В Украине будут проверять качество сжиженного газа

29.07.20 15:21 , РБК Украина
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Кабинет министров утвердил Технический регламент относительно требований к газу сжиженному (ГС) для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей. Качество газа будут проверять. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 29 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодня в Украине отсутствует нормативно-правовой документ, определяющий требования к газа сжиженного.

По данным Минэнерго, это "приводит к недобросовестной практике использования сжиженного газа, предназначенного для коммунально-бытового потребления, для заправки автотранспортных средств, что вводит в заблуждение потребителей (пользователей) за его отличные физико-химические показатели качества, чем ГС для автомобильного транспорта".

Постановление устанавливает единые требования в отношении показателей качества ГС при их производстве и предоставлении на рынке в соответствии с требованиями национальных стандартов. Документом устанавливаются требования к показателям качества ГС для автомобильного транспорта, а также для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Постановлением также вводится необходимость проведения оценки соответствия ГС, что вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, согласно процедуре оценки соответствия.

Напомним, "Нафтогаз" прогнозирует падение цен на газ до начала отопительного сезона.

МинПром

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