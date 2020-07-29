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В Украине может быть создан газовый хаб

29.07.20 15:02 , uaprom.info
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"Оператор ГТС Украины" ставит перед собой цель создания в стране газового хаба, заявил глава компании Сергей Макогон.

Он отметил, что сейчас ОГТСУ развивает услугу хранения газа в украинских ПХГ для европейских трейдеров. "Наши ПХГ в 3-5 раз дешевле, чем в Европе. У ОГТСУ есть более дешевый тариф на прокачку газа с границы в ПХГ – short haul", — сообщил С.Макогон.

По его словам, на сезонное хранение газа в ОГТСУ действует дисконтированный тариф. Если трейдер захочет продать этот газ внутри Украины, ему придется заплатить полный тариф на импорт.

"Режим таможенного склада, тарифы на хранение и наши тарифы short haul создают очень выгодное предложение. Несмотря на все страновые риски, которые видят европейцы, они везут газ", — отметил С.Макогон.

Глава ОГТСУ сообщил, что около половины газа, который сейчас ввозится в Украину, хранится в режиме таможенного склада. Зимой владельцы его либо вывезут, либо заплатят тариф на импорт, растаможат и продадут здесь.

С.Макогон также отметил, что деньги, которые заработала компания на тарифах short-haul, пока символические, но руководство смотрит на перспективу. Кроме того, на хранении зарабатывает Укртрансгаз, который оперирует ПХГ.

"Мы совместно с "Укртрансгазом" преследуем цель развития Украины, как газового хаба. Потому что сейчас ОГТСУ доходов от транзита хватает. Но за пять лет мы хотим развить новый бизнес, который даст нам возможность зарабатывать в условиях нулевого транзита", — подчеркнул С.Макогон.

МинПром

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