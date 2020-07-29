Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Запорожкокс провел еще один этап модернизации производства

29.07.20 14:42 , uaprom.info
печать
размер текста:

"Запорожкокс" ввел в опытно-промышленную эксплуатацию новую мини-градирню для охлаждения технической воды цеха смолоперегонного производства, сообщает пресс-служба предприятия. Инвестиции в модернизацию составили 11 млн грн.

Новая градирня турецкой компании Dalgakiran производительностью более 500 куб. метров в час охлаждает воду до оптимальных температур, что обеспечивает стабильный выпуск продукции с требуемыми качественными характеристиками и продлевает срок службы агрегатов.

Ранее охлаждение теплообменной аппаратуры и конвейерных лент линий грануляции смолоперегонного производства происходило через центральную систему водоснабжения. Новая градирня работает в автономном режиме, что позволяет регулировать объем подачи и температуру воды в зависимости от производственных нужд цеха.

Новая градирня имеет замкнутый цикл – после использования охлажденной воды на теплообменной аппаратуре и линиях грануляции пека вода повторно возвращается на градирню для охлаждения. Сброс промышленных вод, как и на других водных объектах «Запорожкокса», полностью исключен.

В пресс-службе напомнили, что предприятие свыше 15 лет не осуществляет сброс воды во внешние сети, за счет замкнутого цикла водоснабжения производственных и технологических процессов.

Особенностью новой градирни является использование в качестве основного материала полипропилена, который снизит вероятность образования коррозии и органических веществ, а также устойчив к воздействию ультрафиолета. Это позволит минимизировать внеплановые остановки оборудования, увеличить межремонтный период.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:08
В России готовят новые санкции против Украины
15:51
Кабмин утвердил план развития Украины на ближайшие три года
15:37
Китайская компания покупает Huta Częstochowa
15:21
В Украине будут проверять качество сжиженного газа
15:02
В Украине может быть создан газовый хаб
14:25
Антимонопольный комитет обвинил НКРЭКУ в бездеятельности
14:08
В условиях пандемии Украина может стать мировой житницей – министр
13:44
1 августа Украина меняет правила карантина
13:28
ММК потерял половину прибыли из-за коронавируса
13:11
Немецкий Auctus Capital Partners купил в Италии производителя труб
12:48
В США пересмотрели решение о демпинге стали из Южной Кореи
12:31
Руководитель En+ поддержал требования Русала о смене менеджмента Норникеля
12:08
В Украине растет задолженность по зарплатам
11:58
Оснований для введения доппошлин и квот на нефтепродукты нет - мнение
11:51
Цена чугуна на всех рынках пошла вверх
11:27
Из-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки стали
11:12
Объем пассажирских авиаперевозок падает быстрее, чем предполагалось
10:50
Volkswagen выплатил в США почти 10 млрд долл. компенсаций по дизельгейту
10:33
Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда ЕС
10:30
Минэкономики прогнозирует рост ВВП в 2021году на 4,6%
28.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!